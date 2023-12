Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender AC1200: alta qualità e velocità di connessione a soli 24€

Xiaomi è un brand che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi un ampio spicchio del mercato hi-tech grazie alla sua alta qualità, spesso, a basso costo. Molti ricollegano il marchio solo all’ambito smartphone, ma Xiaomi è molto di più. Ad esempio, se foste alla ricerca di un ottimo extender Wi-Fi, potreste approfittarne di questa interessante offerta su Amazon. Stiamo parlando di uno dei top di gamma del settore e solo per oggi potrete acquistarlo a soli 24 euro invece di 29,99 euro grazie allo sconto del 19%. Il prezzo finale è molto vicino al suo minimo storico assoluto.

Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender AC1200: caratteristiche principali

Stiamo parlando dello Xiaomi Mi Wi Fi Range Extender AC1200 composto da due antenne interne che consentono un miglioramento della portata del Wi-Fi e una velocità di trasferimento fino a 1200 Mbps. Questo è garantito dalle doppie bande da 2,5 GHz e 5 GHz che consentono di eliminare efficacemente le zone morte del WiFi.

Con la modalità Access Point, potete semplicemente collegare l’extender al router e trasformare la vostra connessione Internet cablata nel vostro hotspot Wi-Fi personale per creare una nuova rete. Il Mi WiFi Range Extender AC1200 funziona con qualsiasi router Wi-Fi e potrete anche utilizzare l’app Mi Home per gestire o configurare facilmente l’extender. Presente infino un indicatore di segnale intelligente che permette di scegliere il posto più adatto per poterlo posizionare oltre che di conoscere il funzionamento del ripetitore.

Il design di questo extender è nero quadrangolare e la costruzione è in ABS nero rendendolo facilmente installabile in qualsiasi angolo della casa o dell’ufficio. Ecco quindi l’offerta Amazon che fa per voi che vi permette di portarvi a casa questo interessante dispositivo a soli 24 euro con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

