Xiaomi Mi Watch è in promozione su Amazon a soli 99,90€. Il ribasso del 23% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di 30,09 che crea un'opportunità d'acquisto unica.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Uno smartwatch completo di tutto: Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch eccezionale che con un design compatto si adatta sia ai polsi maschili che ai polsi femminili. Disponibile in colorazione nera, consente di avere tutto a portata di mano e occhio.

La cassa ha una forma quadrata e custodisce al suo interno un display AMOLED con risoluzione HD. L'ampiezza, invece, ammonta a 1,39 pollici. In questo modo la lettura dei dati è sempre agevolata anche in quelli che possono essere contesti difficili e ampiamente luminosi.

Per quanto riguarda le varie tecnologie implementate al suo interno, queste sono capaci di fornire dati inerenti sia alla salute che alle prestazioni sportive. In particolar modo, è presente un cardiofrequenzimetro che registra la frequenza cardiaca, un monitoraggio del sonno, uno dei livelli di ossigenazione del sangue e tanto altro da scoprire.

Le modalità sportive, poi, sono circa 117 e consentono di spaziare sia in termini di attività indoor che outdoor così da soddisfare ogni genere di esigenza. Inoltre lo SmartWatch è completamente impermeabile e resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità consentendo all'utilizzatore di sfruttarlo negli sport acquatici.

Ultima caratteristica degna di nota è ovviamente la batteria che assicura un'autonomia che si estende fino a 16 giorni con l'utilizzo tipico ho 22 giorni attivando la modalità lunga durata.

Puoi acquistare Xiaomi mi Watch su Amazon a soli €99,90. Acquistandolo oggi, lo puoi ricevere in appena 48 ore a casa se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario, le spedizioni sono altresì gratuite per i clienti standard che optano per la consegna presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch