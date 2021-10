Xiaomi Mi Watch, l'ottimo smartwatch è in offerta a 99€ (-23%)

Lo Xiaomi Mi Watch si trova in offerta su Amazon a 99€, con sconto del 23% e un risparmio di ben 30 euro rispetto al prezzo di listino.

Disponibile in colorazione nera, blu navy o beige, il Mi Watch è una valida alternativa a smartwatch ben più costosi. Il design si avvicina molto a quello di un orologio tradizionale, con una cassa circolare in policarbonato e 2 tasti per navigare tra i menù, il pulsante in alto con la scritta Home apre l’elenco delle applicazioni, mentre quello in basso Sport apre le 117 modalità disponibili dedicate al fitness.

Lo schermo è un AMOLED da 1.39″ con vetro Gorilla Glass 3, non manca la resistenza ad acqua e polvere e il sensore per monitorare il battito cartiaco. C'è l'SpO2 per misurare la quantità di ossigeno nel sangue e un particolare algoritmo che controlla la qualità del sonno e i livelli di stress accumulato.

Mi Watch si interfaccia con l'applicazione Mi Fit, che permette di gestire la ricezione delle notifiche e visualizzare i grafici dell'attività fisica svolta.

Oggi è possibile acquistare lo Xiaomi Mi Watch in offerta su Amazon a 99€, con spedizione Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.