Xiaomi Mi Watch arriva nuovamente su Amazon un prezzo molto interessante. Infatti adesso questo fantastico gioiellino tecnologico può essere acquistato al prezzo di soli 99,90 euro con tanto di spedizioni rapide e gratuite. Non potete farvi scappare questa promozione del colosso dell'e-commerce trattandosi di un dispositivo top di gamma, elegante e con tanto di GPS.

Xiaomi Mi Watch: caratteristiche principali

Questo device del colosso dell'hi-tech cinese ha davvero pochi rivali: la sua iconica cassa tonda integra un display HD da 1,39 pollici dove potrete trovare facilmente tutte le informazioni che vi servono: dalle notifiche, ai risultati del vostro allenamento e alle statistiche del sonno.

Proprio lo sport è uno dei suoi punti di forza maggiori. Il dispositivo supporta ben 117 tipi di workout differenti e non dimenticate la presenza del GPS integrato che lo rende perfetto per allenarsi senza dover necessariamente avere lo smartphone con sé. Ovviamente, non va sottovalutato il fatto che Xiaomi Mi Watch è anche un valido alleato per la salute poiché tiene i parametri più importanti sotto controllo, dal battito cardiaco allo stress.

Infine è perfetto per la gestione dal polso delle notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrete collegato tramite il Bluetooth: SMS, promemoria, sveglie, telefonate. Non importa quale sia l'avviso, lo riceverete immediatamente. Insomma, è giunto il momento di fare un affare, portando a casa questo eccellente wearable a un prezzo assurdo da Amazon: accaparratevelo ora a 99,90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

