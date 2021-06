Xiaomi Mi Watch Lite non è “uno” smartwatch, è “lo” smartwatch con GPS integrato per definizione. Con lo sconto Gshopper che ho scovato, fai un affare d'oro e porti a casa questo gioiellino praticamente a metà prezzo: 39,99€ invece di 69,99€ con spedizioni rapide e gratis. Come? Metti il prodotto nel carrello e inserisci il codice sconto “8DE4EF5847” prima di pagare: il tuo affare lo fai oggi, ma solo se arrivi in tempo.

Xiaomi Mi Watch Lite a prezzo regalo

Un compagno per il quotidiano. Il perfetto alleato per la gestione dal polso di tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth. Un wearable che apprezzerai moltissimo anche per il design: un industrial spettacolare, che ben si abbinerà a qualsiasi outfit deciderai di sfoggiare. Anzi: abbina al tuo stile anche il quadrante che più ti piace, ne hai più di 120 fra i quali scegliere.

Questo smartwatch ha una vocazione per lo sport che ti renderà super fiero di averlo al polso. Sull'ampio schermo da 1,4″, potrai vedere in tempo reale il risultato die tuoi allenamenti. Dalla corsa, al nuoto, passando per la bici: ci sono ben 11 workout diversi supportati. Non dimenticare la presenza del GPS integrato: allenati lasciando lo smartphone a casa, i risultati saranno comunque super precisi (l'ho provato, lo so bene).

Tutto qui? Assolutamente, il device stazza anche l'occhio alla salute, con specifiche dedicata anche a questo: dal controllo del battito cardiaco, al monitoraggio della qualità del riposo notturno, avrai sempre tutto sotto controllo.

Insomma, Xiaomi Mi Watch Lite – con la sua super autonomia energetica e il GPS integrato – è quanto di meglio tu possa decidere di mettere al polso. La cosa più interessante è che adesso costa anche pochissimo: mettilo nel carrello, inserisci il codice sconto “8DE4EF5847” e completa l'ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, da magazzino europeo: garantito dall'ottimo store Gshopper, dal quale anche io mi servo costantemente per i miei sfizi tech!

