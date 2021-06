Xiaomi Mi Watch Lite GPS è in sconto assurdo su eBay a un prezzo mai visto prima: 29€ con spedizioni rapide e gratis. Praticamente è un regalo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10EUROFF”. Sii rapidissimo: pochi pezzi disponibili.

Xiaomi Mi Watch Lite GPS: sconto folle su eBay

Un display enorme per uno smartwatch eccellente, che ti offre addirittura il GPS integrato. Questo implica che potrai usarlo senza problemi mentre ti alleni, tenendo traccia con precisione del tuo percorso.

A disposizione, hai una miriade di workout fra i quali scegliere il tuo preferito. Tutto qui? Beh, con 29€ hai già un prodotto che la concorrenza mai offrirebbe a questo prezzo.

Io però non ho finito di raccontartelo. Questo è uno smartwatch completo sotto ogni punto di vista. Infatti, sull'ampio display leggi anche tutte le notifiche (incluse chiamate ed SMS) che ti arrivano sullo smartphone al quale lo hai collegato sfruttando il Bluetooth 5.1.

Per finire, non dimenticare che con questo gioiello avrai anche un validissimo monitor per la salute, a partire dal controllo del battito cardiaco.

Insomma, Xiaomi Mi Watch Lite a 29€ invece di 59,99€ è un affare assurdo e ora lo fai su eBay. Come? Semplicissimo: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10EUROFF”. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma attento: è quasi finito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

