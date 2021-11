Xiaomi Mi Watch a prezzo PAZZESCO al Black Friday (97€)

Il momento di portare a casa il potente Xiaomi Mi Watch, a gran prezzo, è ora. Al Black Friday Amazon, hai la possibilità di prenderlo a 97€ circa appena invece di 129,99€. Completa rapidamente l'ordine per accaparrartelo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime (se non hai mai provato Prime, il momento è perfetto per farlo gratis!).

Xiaomi Mi Watch in gran sconto al Black Friday Amazon

Uno smartwatch super bello esteticamente, il cui appeal elegante si mixa a uno stile casual. Perfetto da abbinare a qualsiasi outfit. Il display ad alta visibilità è un AMOLED da 1,39″, inserito in cassa squadrata. Puoi sfruttarlo per gestire dal polso qualsiasi notifica arrivi sullo smartphone, ma non solo.

Si tratta di un wearable perfetto per gli allenamenti. Non solo supporta ben 117 modalità di workout, ma è anche dotato di GPS integrato: terrà traccia dei tuoi percorsi con una precisione eccezionale, anche se lascerai lo smartphone a casa. C'è anche la certificazione 5ATM, che lo rende perfetto da utilizzare in acqua.

Infine, massima attenzione anche alla salute: battito cardiaco H24, monitoraggio della qualità del riposo notturno, stima della quantità di ossigeno nel sangue e non solo.

Personalizzalo come preferisci, grazie agli oltre 100 quadranti fra i quali scegliere il tuo preferito e non preoccuparti dell'autonomia energetica. Puoi contare su una batteria che ti garantisce fino a 16 giorni di utilizzo, senza dover ricorrere alla ricarica.

Insomma, uno smartwatch top di gamma, ora a prezzo spettacolare per il Black Friday Amazon: completa rapidamente l'ordine per portare a casa Xiaomi Mi Watch a 97€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.