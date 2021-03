Xiaomi Mi Watch scende a prezzo eccezionale sull’affidabile store Gshopper. Ora puoi comprarlo spendendo appena 80€ con spedizioni rapide e gratis direttamente da magazzino europeo. Attenzione però, ti serve uno speciale codice sconto da applicare prima di pagare (codice: 23B6CF7CE6).

Xiaomi Mi Watch a prezzo super scontato

Un wearable bello ed elegante, che puoi abbinare a qualsiasi outfit e utilizzare per tantissimi scopi. Ad esempio, puoi leggere dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone, senza doverlo prendere.

Ovviamente, si tratta del perfetto compagno per l’attività sportiva: non solo sono supportate diverse modalità, ma c’è anche il GPS integrato che ti consentirà di tracciare con precisione le tue performance. Infine, è un validissimo alleato per la salute: affidati a lui per monitorare il battito cardiaco, ma anche il livello di ossigeno presente nel sangue.

Per poter avere Xiaomi Mi Watch a 80€ da Gshopper, devi ricordarti di inserire il codice sconto 23B6CF7CE6 prima di effettuare il pagamento.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite da magazzino europeo. Se sei sempre a caccia di ottimi sconti e promozioni, non perdere l’opportunità di scovare i migliori: li trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

