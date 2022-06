Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9: MOSTRO di aspirapolvere a prezzo shock

L’eccellente aspirapolvere senza fili Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 è in sconto su Amazon a prezzo ridicolo. Un potente alleato per le pulizie domestiche, che aspira senza fatica peli, polvere, sporcizia e detriti solidi dal pavimento e non solo. Batteria a lunga durata, che puoi addirittura staccare per collegarne una di riserva e ricominciare subito a pulire.

Con le promozioni del momento, fai un affare super ghiotto e lo porti a casa a 155€ circa appena invece di 229,99€. Le spedizioni sono rapide e gratis, se sei abbonato ai servizi Prime: completa l’ordine al volo per approfittarne, a questo prezzo durerà pochissimo.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 a prezzo shock su Amazon

Un prodotto premium spettacolare, bellissimo nel design, e che renderà le pulizie quotidiane molto più veloci e – soprattutto – efficaci. Il potente motore aspirante ti aiuta a liberare il pavimento, ma anche altre superfici, da sporcizia, peli, polvere, capelli e altri fastidiosi detriti solidi.

La batteria ricaricabile ti permetterà di non patire l’ingombro dei cavi e riuscire ad arrivare ovunque con le tue pulizie. Addirittura, combinando gli accessori in dotazione, puoi agevolmente sfruttarlo anche per pulire l’abitacolo dell’auto.

Semplicissima la manutenzione e praticissima la base di ricarica a muro, dove potrai appoggiare il tuo potente aspirapolvere senza fili, senza che ingombri in altri punti della casa.

La chicca finale è certamente la possibilità, se lo desideri, di acquistare a parte una batteria aggiuntiva per prolungare ulteriormente il tempo di utilizzo. Una caratteristica molto rara per questo tipo di elettrodomestici.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon. Accaparrati adesso il tuo Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 a 155€ circa appena invece di oltre 229€. Completa l’ordine adesso e godi anche di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.