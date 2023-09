Xiaomi Mi TV Stick: l'OFFERTA che stavi aspettando (-20%)

Hai mai desiderato trasformare il tuo televisore in una smart TV senza dover investire una fortuna? Ecco la soluzione che stavi cercando: la Xiaomi Mi TV Stick è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 20%. Con questo dispositivo, avrai l’accesso a un mondo di intrattenimento a portata di mano. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 39,90 euro.

Xiaomi Mi TV Stick: le scorte a disposizione sono limitate

La Xiaomi Mi TV Stick è un lettore streaming portatile alimentato da Android TV. È la chiave per sbloccare una vasta gamma di contenuti online direttamente sul tuo schermo televisivo. Che tu stia cercando film, serie TV, giochi o semplicemente le ultime notizie, questo stick ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno.

La Xiaomi Mi TV Stick è incredibilmente leggero, pesa meno di 30 grammi, ed è abbastanza piccolo da poterlo portare comodamente in tasca. Niente più cavi ingombranti. Basta collegare lo stick a qualsiasi TV, monitor o proiettore con una porta HDMI e trasformare istantaneamente il tuo dispositivo in una smart TV. Portalo ovunque tu vada.

Uno dei punti di forza della Xiaomi Mi TV Stick è la proiezione smart integrata. Grazie a Chromecast, puoi facilmente trasmettere video e altri contenuti direttamente dal tuo telefono, tablet o laptop sullo schermo del tuo televisore in alta definizione 1080p. Questa funzionalità ti permette di godere dei tuoi contenuti preferiti su uno schermo più grande senza sforzo.

La Xiaomi Mi TV Stick è alimentato da Android TV 9.0, che offre una vasta gamma di funzionalità smart. La ricerca vocale e Chromecast ti consentono di connetterti rapidamente a un mondo di contenuti. Puoi seguire i tuoi programmi TV preferiti, giocare ai tuoi giochi preferiti, ascoltare la radio e persino ricevere raccomandazioni personalizzate basate sulle tue preferenze da YouTube e Google Play.

Il telecomando Bluetooth incluso nel pacchetto è un’altra caratteristica eccezionale della Xiaomi Mi TV Stick. Basta premere il pulsante del microfono sul telecomando e utilizzare la tua voce per trovare rapidamente ciò che desideri, che sia il tuo programma televisivo preferito, la tua canzone del momento o le previsioni del tempo. Inoltre, i tasti dedicati per Netflix e Prime Video rendono l’accesso ai tuoi servizi di streaming preferiti più semplice che mai.

Non perdere l’opportunità di ottenere la Xiaomi Mi TV Stick a un prezzo imbattibile. Grazie al 20% di sconto su Amazon, puoi accedere all’intrattenimento di qualità in modo intelligente e conveniente. Approfitta subito di questa promozione e falla tua al prezzo speciale di soli 39,90 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.