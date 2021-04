Xiaomi Mi TV Stick è un dispositivo così compatto, che non penseresti possa essere in grado di trasformare la tua televisione in un vero e proprio hub multimediale. Su eBay puoi averlo a 24,64€ invece di 39,99€ grazie alle offerte del Mi Fan Festival.

Xiaomi Mi TV Stick in offerta su eBay

Lo colleghi all’ingresso HDMI della TV o di un monitor, imposti la connessione a Internet attraverso il WiFI e sei pronto a immergerti nel mondo di Android TV.

A disposizione avrai un mare di possibilità. Infatti, potrai guardare i tuoi film preferiti su Netflix, Disney+, Prime Video e non solo: ci sono praticamente tutte le più popolari piattaforme di contenuti on demand.

Grazie ad Android TV, potrai anche videogiocare, scaricando le app direttamente dallo store ufficiale, ma anche navigare su Internet. Insomma, tantissime possibilità di utilizzo, semplicemente collegando Xiaomi Mi TV Stick alla TV.

Per approfittare subito della super offerta presente su eBay, devi solo mettere il tuo nuovo Xiaomi Mi TV Stick nel carrello e – prima di pagare – ricordarti di inserire il codice sconto “PITMIFEST21” per averlo al prezzo migliore.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, il prodotto sarà a casa tua in pochissimi giorni. Non perdere questa e altre offerte: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

