Xiaomi Mi TV P1 43“: BESTIA 4K Android TV a 289€, quasi finita (-51%)

Ci sono solo pochissimi pezzi, ma vale comunque la pena provare a essere fra fortunati, che riusciranno ad accaparrarsi l’eccellente Xiaomi Mi TV P1 4K a 289€ invece di 599€. Si tratta della versione da ben 43” della televisione smart, con supporto pieno ad Android TV e al nuovo digitale terrestre DVB T2. A questo prezzo, impossibile trovare una qualità simile. Infatti, si tratta di una promozione limitata a una manciata di pezzi. Serve un codice speciale per provare a prenderla, che non è menzionato sul sito ufficiale di Gshopper.

Per approfittarne, devi solo metterla nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserire il codice “AB112BBE84CB”. Se lo sconto di 310€ sarà applicato, e il prezzo finale risulterà di 289€, allora potrai portarla a casa in sconto del 51%! Se il coupon non funziona, allora la disponibilità è già terminata. Spedizioni super veloci e gratis, da magazzino europeo.

Xiaomi Mi TV P1 43“: Android TV e non solo, sottocosto per pochissimo

Un pannello meraviglioso, super ampio e con cornici limitatissime. Immagini vivide e ben definite, grazie all’altissima risoluzione, al supporto all’HDR10+ e al Dolby Vision. Non manca neanche la tecnologia MEMC (Movement E-stimation Movement Compensation), che ti permetterà di vedere scorrere i video come mai prima d’ora. Si tratta di qualcosa con la quale sono le televisioni di ultimissima generazione sono equipaggiati.

Eccezionale anche l’audio, che ti garantisce un super avvolgente suono 3D, grazie alla presenza di tecnologie come il DTS HD e il Dolby Audio. Insomma, tutto l’occorrente per un’esperienza di altissima qualità.

A permetterti di avere il mondo a portata di telecomando (anch’esso spettacolare), ci pensa Android TV. Film, serie TV, documentari e non solo dalle tue piattaforme preferite (come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, RAI Play, Discovery+, ecc), ma non solo. Infatti, hai una marea di possibilità. Puoi scaricare un sacco di applicazioni per giocare, navigare su Internet, sfogliare i social network e usare il pannello come se fosse un PC, più che una banale televisione.

Ci sono due chicche. La prima è la presenza di un Chromecast integrato, che ti garantisce di poter inviare foto e video da smartphone, tablet e PC oppure di condividere direttamente lo schermo dei tuoi device e vederlo (più grande) in tempo reale. La seconda invece riguarda la possibilità di interagire con l’assistente vocale Google Home, semplicemente premendo un pulsante sul telecomando. Puoi chiedergli qualsiasi cosa: dalla gestione dei programmi, alla casa smart, passando ovviamente per le informazioni.

Insomma, l’eccellente Xiaomi Mi TV P1, in versione con risoluzione 4K e pannello da 43”, a 289€ invece di 599€ è un affare assurdo. Una promozione che, l’affidabilissimo store di Gshopper, può concedere in forma limitata: si tratta di un sottocosto, comprensibilmente impossibile da offrire su un gran quantitativo di unità. Per provare a vedere se ce ne sono ancora, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo, mettere la televisione nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “AB112BBE84CB”. Le spedizioni, da magazzino europeo, sono super rapide e gratuite.