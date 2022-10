Xiaomi Mi TV P1 32": senza cornici a soli 149€ su eBay

Xiaomi Mi TV P1 32″ è una smart TV incredibilmente full optional. Non ti servirà nulla per installarla se non il tuo account Google. Dopodiché sarai subito connesso a tutte le tue piattaforme preferite, ma anche al digitale terrestre con la nuova tecnologia DVB-T2.

La cosa ad oggi più interessante è il prezzo. Infatti, su eBay la acquisti a soli 149 euro, invece di 279,90 euro. Uno sconto fenomenale così come il suo costo. In pratica, ti stai spedendo a casa una Smart TV a meno di 150 euro, veramente eccezionale!

Fondamentalmente sono 4 i motivi per cui non devi lasciarti scappare questo affare. Il primo è che questo televisore è senza bordi, godrai i tuoi contenuti a tutta immagine. Il secondo è che include Android TV in un sistema semplice e intuitivo. Il terzo è che c’è anche Google Assistant integrato. E, infine, il quarto è che ha un telecomando Bluetooth con controllo vocale.

Xiaomi Mi TV P1 32″: tanto a un piccolissimo prezzo

Goditi un’esperienza visiva unica grazie al design senza cornice. Xiaomi Mi TV P1 32″ a soli 149 euro, invece di 279,90 euro, ti stupirà subito, fin dalla sua prima accensione. In più, scegliendo PayPal, potrai pagarla in 3 rate a tasso zero. Ottima opportunità quindi su eBay, il colosso dello shopping online.

Grazie al telecomando Bluetooth non dovrai direzionarti verso la TV per cambiare canale o selezionare il contenuto. Ti basterà rimanere dove sei, anche sotto le coperte, e lei trasmetterà quello che gli hai comandato da qualsiasi direzione perché con ricezione a 360°.

Ascolta i tuoi contenuti preferiti con un audio potente. La tecnologia con decodifica Dolby Audio e DTS-HD per un audio 3D è davvero superlativa. Sarai immerso da ciò che vedi e ascolti con i due altoparlanti stereo da 5W.

Non perdere altro tempo, prima che finiscano gli ultimi pezzi. Acquista subito Xiaomi Mi TV P1 32″ a soli 149 euro, invece di 279,90 euro. Questa super offerta speciale la trovi solo su eBay che include anche consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero con PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.