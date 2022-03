Xiaomi Mi TV P1 32": 199€ per una smart TV Android PAZZESCA (Amazon)

Tempo di approfittare del crollo di prezzo sulla eccezionale Xiaomi Mi TV P1 con schermo da 32″. Una smart TV Android spettacolare, che integra un cuore super intelligente, oltre a un Chromecast e alla predisposizione per il pieno supporto al nuovo digitale terrestre DVB T2.

Con lo sconto del momento, puoi portarla a casa 199€ circa appena. Godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non solo: se il tuo account è abilitato, puoi anche attivare la rateizzazione senza oneri e interessi. La smarchi in 5 rate a da 40€ circa. Sii veloce ad accaparrartela però, la disponibilità è super limitata.

Xiaomi Mi TV P1 32″: a questo prezzo è da prendere al volo

Un prodotto super completo, uno schermo intelligente che è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze di intrattenimento. Sembra quasi banale specificare che è assolutamente e pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2.

Oltre a questo, grazie alla presenza del sistema operativo Android TV, potrai scaricare praticamente qualsiasi applicazione dedicata all'intrattenimento audio e video. Netflix, DAZN, Prime Video, Discovery+, Disney+ e non solo. Volendo, puoi scaricare anche altre applicazioni, come quelle per navigare su Internet (browser Web) oppure dei giochi.

Non solo, questo gioiellino integra anche un Chromecast. Questo implica che, con estrema facilità, potrai trasmettere su grande schermo in contenuti del tuo smartphone, tablet o PC.

Oltre a questo, il telecomando intelligente integra anche un pulsante per l'interazione rapida con l'assistente vocale di Google. Per finire, non manca il Bluetooth: potrai connettere soundbar, tastiere, mouse e non solo, sfruttando al meglio il tuo dispositivo.

La risoluzione HD del pannello, con supporto al Dolby Vision e all'HDR 10+, lo rende il prodotto perfetto da sfruttare in cucina, sala da pranzo oppure in camera da letto o camerette. Un vero e propio sistema di intrattenimento, realizzato da un ottimo produttore, adesso a prezzo da supermercato.

Non prendere un modello a caso dalle corsie del supermarket, affidati alla qualità di Xiaomi Mi TV P1 e porta a casa questo gioiellino a prezzo bassissimo. Bastano 199€ circa appena adesso su Amazon: completa l'ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Tuttavia, la disponibilità è super limitata.