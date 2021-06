La serie Mi TV 6 di casa Xiaomi includerà il supporto al modem Wi-Fi 6 e avrà la certificazione per la visualizzazione dei giochi FreeSync Premium.

Xiaomi MI TV 6: tante funzionalità speciali

Xiaomi ha recentemente spoilerato l'arrivo della gamma Mi TV 6; sappiamo che arriverà in Cina il 28 giugno. Sebbene il post originale non abbia rivelato molti dettagli della nuova serie di punta, la società è stata abbastanza fiduciosa nel voler alcuni dettagli interessanti sui prodotti prossimi al lancio.

Xiaomi ha rivelato che ci sarà una Mi TV 6 Extreme Edition che presenterà un pannello LCD che offrirà una qualità dell'immagine pari a quella dei televisori di punta da 10.000 yuan come quelli di Sony, a un prezzo inferiore.

Oltre al display premium, l'azienda ha ora rivelato tramite alcuni poster pre-lancio che la serie Mi TV 6; da questi si nota il supporto per la connessione di rete Wi-Fi 6. La smart TV sarà inoltre dotata di un'interfaccia HDMI 2.1 e della certificazione di visualizzazione del gioco AMD FreeSync Premium. AMD promuove la tecnologia FreeSync per porre fine al gameplay instabile e ai frame discontinui, offrendo ai giocatori prestazioni fluide e prive di artefatti praticamente a qualsiasi frame rate.

Non di meno, la compagnia suggerisce che la nuova serie TV fornirà la migliore esperienza di gioco. La società ha anche annunciato una partnership con l'XBox di Microsoft per far sì che la TV sia abbastanza potente da supportare le console di gioco della serie Xbox. Questo supporto si estende anche alla PlayStation 5. La TV ha una risoluzione 4K e supporta una frequenza di aggiornamento dello schermo di 120Hz.

La Mi TV 6 Extreme Edition dovrebbe essere disponibile in tre dimensioni dello schermo: 55, 65, 75 pollici. I modelli TV sono dotati di certificazione HLG, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, certificazione IMAX e così via.

Xiaomi dovrebbe anche lanciare la serie Mi TV ES 2022 nello stesso evento del 28 giugno. Ricordiamo che la serie Mi TV EA 2022 è stata presentata di recente in Cina con un unibody in metallo e sette diverse dimensioni dello schermo.

