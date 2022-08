Xiaomi Mi TV 4S 43 a un prezzo fuori di testa solo su eBay

Con gli Xiaomi Days su eBay ogni giorno è festa e un’occasione per acquistare il meglio della tecnologia a un prezzo decisamente interessante. Come questa Xiaomi Mi TV 4S 43″ tua a soli 423,20 euro, invece di 529 euro.

Ricordati però che per ottenere questo sconto dovrai inserire il codice “XIAOMIFESTAGO22” prima del check out. Ottima opportunità per affrontare l’arrivo del nuovo digitale terrestre con un televisore smart di qualità.

Non dovrai rinunciare proprio a nulla. Le immagini sono in 4K Ultra-HDR, quindi naturali e realistiche come mai prima. Non perdi nemmeno un dettaglio per quanto sono perfette e realizzate ad arte. In più, con l’Intelligenza Artificiale tutto sarà ottimizzato automaticamente.

Xiaomi Mi TV 4S 43: prezzo folle con il coupon di eBay

Tra l’altro selezionando PayPal potrai pagare questo ordine in 3 rate a tasso zero. Non dovrai inviare nessuna richiesta e nemmeno alcuna garanzia. Potrai attivare questo micro finanziamento direttamente durante la conferma di pagamento con il tuo account PayPal.

Xiaomi MI TV 4S è un’ottima Smart TV da 43 pollici che porta il cinema a casa tua. L’ampio display in 4K e la tecnologia Dolby Audio sono così immersivi che ti sembrerà di essere all’interno della scena. E con Android TV integrata puoi vedere tutte le tue piattaforme streaming preferite in un unico posto.

Il processore da 64 bit Quad-core garantisce fluidità e velocità incredibili. I tempi di caricamento si sono notevolmente abbassati. Tu dovrai solo goderti i tuoi contenuti preferiti, al resto ci pensa la tua nuova smart TV intelligente.

