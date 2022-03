Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro a 48€: SCONTACCIO quasi 50%

A sorpresa, gli eccezionali Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro arrivano in gran sconto sconto su Amazon. Un modello di auricolari senza fili assolutamente top di gamma, adesso proposto praticamente quasi a metà prezzo. Completando l'ordine al volo, puoi prenderli a 48€ appena invece di 83,39€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, da venditore terzo. Disponibilità super limitata.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro: a questo prezzo sono un affare

Un prodotto premium. Proprio questo li rende incredibilmente interessanti. Dalla loro, un design super elegante e un'architettura semi in ear che ti permette di indossarli comodamente anche per ore.

La cancellazione ibrida del rumore arriva fino a 35 decibel. I rumori esterni vengono bloccati in modo eccezionale e potrai goderti la musica che ami di più senza che i suoni esterni possano disturbare. Non solo: eccellente anche la qualità delle telefonate, grazie alla riduzione elettronica del rumore.

Grazie al supporto del case di ricarica, puoi goderti fino a 30 ore di utilizzo con una sola ricarica. Quando è il momento di rifocillare la batteria, puoi usare un sistema a cavo oppure direttamente la carica wireless, se preferisci.

Degna di nota anche la connessione super stabile a smartphone e altri dispositivi, che naturalmente avviene tramite tecnologia Bluetooth di ultima generazione. Per finire, non mancano i controlli touch, perfetti per la gestione rapida di chiamate e musica.

Insomma, un paio di auricolari TWS top di gamma, gli eccezionali Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro. Con la promozione attualmente in corso su Amazon, risparmi quasi il 50% e li porti a casa a 48€ invece di oltre 83€. Dovrai essere veloce per approfittarne però: completa adesso l'ordine. Le spedizioni, da venditore terzo, sono assolutamente gratuite.