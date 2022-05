Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 al superminimo su eBay

Altra sorpresa eBay oggi che sconta gli eccezionali Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 portandoli così al superminimo storico. Un’occasione davvero imperdibile se sei alla ricerca dei migliori auricolari di sempre.

Mettili nel carrello a soli 18,99 euro, invece di 35 euro, e goditi il meglio del suono. Comodità e qualità sono le due parole d’ordine per questi auricolari davvero spaziali, con custodia di ricarica e una batteria davvero infinita.

Dì addio alle chiamate disturbate dove il tuo interlocutore non capiva cosa stavi dicendo perché disturbato da rumore o vento. I microfoni di cui sono dotati gli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 sono in grado di cancellare il rumore all’istante.

Inoltre, la resa audio è davvero migliorata rendendo i suoni chiari e nitidi, senza interferenze. Bassi e alti saranno davvero speciali, regalandoti un suono mai ascoltato prima. In poche parole possiamo dire che questi auricolari garantiscono una qualità audio cristallina.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2: accedi a un suono mai sentito prima

Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 sono davvero speciali. Il loro design ergonomico si adatta a qualsiasi orecchio, garantendo massima comodità anche durante un lungo utilizzo. I cuscinetti in morbido silicone, intercambiabili in base alla misura necessaria per indossarli, sono davvero fantastici.

Inoltre, grazie alla custodia di ricarica avrai sempre i tuoi Xiaomi pronti per garantirti un utilizzo continuo di 4 ore per un totale di 12 ore. Niente male vero? In pratica, non ti abbandoneranno mai per tutto il giorno.

Appena li indossi loro si collegano automaticamente al tuo dispositivo. In più offrono una connessione ottimizzata tra gli auricolari sinistro e destro. Potrai passare facilmente da un auricolare solo a due senza interruzioni. Passerai da un audio mono a uno stereo senza che la riproduzione di fermi.

Infine, tutto è reso estremamente stabile dalla tecnologia Bluetooth 5.0 che garantisce prestazioni elevate, connessioni senza errori e molto più veloci. Infatti, questa funzionalità vanta una trasmissione dati due volte più rapida rispetto alle generazioni precedenti.

Non lasciare che le scorte si esauriscano prima che tu abbia approfittato di questo sconto potente e vantaggioso di eBay. Acquista i tuoi nuovi Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a soli 18,99 euro, invece di 35 euro. Ti stanno aspettando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.