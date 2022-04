Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a meno di 20 euro: BOMBA

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a meno di 20 euro? Oggi è possibile grazie a eBay. Mettili nel carrello a soli 18,69 euro, invece di 21,99 euro, e fai l'affare del giorno. Qui la tecnologia è di casa. Indossali e inizia subito l'ascolto visto. Si collegheranno automaticamente al tuo dispositivo. Inoltre, sperimenterai il passaggio da uno a due auricolari senza interruzioni.

Scegli il meglio e acquista questo incredibile prodotto. La loro batteria garantisce una durata di circa 12 ore. Incredibile vero? E con la custodia di ricarica, in pochi minuti, potrai ricaricarli per averli di nuovo funzionanti nel tuo orecchio.

Non dimenticare però di inserire il codice coupon “ITMIFEST22” prima del check out, direttamente nel carrello. Grazie a questo speciale buono di eBay hai diritto al 15% di sconto sull'ordine. Perciò potrai portarti a casa questi incredibili Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a meno di 20 euro!

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2: eBay ti fa un regalo

Accetta il regalo di eBay e acquista i fantastici Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a soli 18,69 euro, invece di 21,99 euro. Grazie al codice coupon “ITMIFEST22” potrai approfittare di un ulteriore sconto del 15%. Non perdere questa incredibile occasione.

Non appena li estrai dalla custodia questi auricolari sono pronti all'uso. Ti basterà indossarli per connetterti immediatamente con il dispositivo al quale sono abbinati. Potrai gestire chiamate e riproduzione della musica grazie al pratico pulsante fisico, realizzato per evitare errori di funzionamento.

Adattali al tuo orecchio grazie alle tre misure installabili in morbido silicone anallergico. Leggerissimi, pesano solo 4,1 grammi, non ti sembrerà nemmeno di averli indosso. Inoltre, avrai tutto il tempo che vuoi per ascoltare musica, guardare un film e sentire un podcast perché la loro durata è di 12 ore circa, insieme alla loro custodia di ricarica.

Non perdere questa speciale occasione. Metti nel carrello Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a soli 18,69 euro, invece di 21,99 euro. Ricordati di inserire il codice coupon di eBay “ITMIFEST22” per applicare lo sconto del 15%.