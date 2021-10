Xiaomi Mi Smart TV P1: un 43 pollici a prezzo STRAORDINARIO

Xiaomi Mi Smart TV P1 è il tuo nuovo televisore: acquistabile su Amazon a soli 389,90€ te lo porti a casa risparmiando ben 60 euro sul prezzo iniziale, il che non è male. Lo paghi in un'unica soluzione, con finanziamento a tasso zero o accedendo alle 5 rate offerte dallo stesso e-commerce.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia. Cosa aspetti?

Televisore con tutto al suo interno: Xiaomi Mi Smart TV P1

Xiaomi Mi Smart TV P1 è un televisore semplice ma che ti mette a portata di mano tutto quello di cui hai bisogno. Con la sua estetica moderna e semplice lo puoi posizionare dove meglio credi. Infatti è perfetto sia per un ambiente come la camera da letto che per il salotto.

Ha un pannello da 43 pollici che sembra essere persino più ampio grazie alle cornici ultra sottili. In più è dotato di tecnologia all'avanguardia quindi non solo ti vedi i contenuti in Ultra HD ma fai affidamento anche sull'HDR10+ e su tanto altro ancora.

Ovviamente supporta sia i canali in HD che il DVBT2 quindi è perfetto anche in vista dei cambiamenti in arrivo. Cos'altro posso dirti? Ah che non devi preoccuparti se ami lo streaming visto che trovi tutte le applicazioni che più ami. Sul telecomando hai persino le scorciatoie per accedere a Prime Video e Netflix con un solo click.

Infine non perdere neanche l'occasione di sfruttare Google Assistant dato che è integrato.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi Smart Tv PI da 43 pollici su Amazon a soli 389,90€. Come già detto puoi decidere di pagarlo secondo diverse modalità. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia sia per i membri Prime che per i clienti standard.