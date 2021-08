È stata annunciata da poco ed è già scontata su Amazon. La Xiaomi Mi Smart TV P1 da 50″ con risoluzione UHD è in vendita su Amazon a 449,90 euro invece di 599,90 euro. Questa televisione smart con Android è davvero incredibile nonostante il suo costo davvero basso rispetto alla concorrenza. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Mi Smart TV P1 da 50″UHD: caratteristiche da urlo!

È indubbiamente apprezzabile per il suo ottimo pannello LED Ultra HD da 43″, per i suoi colori super vivi, per il supporto a Dolby Vision, HDR e MEMC UHD 60Hz. Sarete anche felicissimi di spendere poco per una televisione che sfrutta il nuovo standard per il digitale terreste DVB T2 con codec HEVC Main 10.

La vera magia, però, è la parte Smart gestita interamente da Android 10 TV con tanto di Google Assistant. Ci sono 16GB di storage interno per permettervi di scaricare quello che volete e come se non bastasse c'è anche un Chromecast integrato.

Insomma, se c'è un'offerta del giorno che non potete farvi scappare questa è una di quelle. Se Xiaomi ci mette lo zampino, allora gioielli come questi li portate a casa a prezzi normalmente improponibili. Mi Smart TV P1 da 50″ può essere vostra a soli 449,90 euro con spedizioni rapide e gratuite. Trovate in offerta anche il modello da 55 pollici che passa da 649,90 euro a 499,90 euro, il modello da 43 pollici che passa da 449,90 euro a 369,90 euro e il modello da 32 pollici, il più piccolo, che passa da 279,90 euro a 224,90 euro.

