Appena annunciata, appena scontata per l'Amazon Prime Day e già quasi finita: è Xiaomi Mi Smart TV P1 da 43″ con risoluzione 4K. A 369€ invece di 449€ questa televisione smart con Android è una bestia, che ora costa pochissimo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Mi Smart TV P1 43″ 4K più che economica che mai

La amerai per il suo pannello LED Ultra HD da 43″, per i suoi colori super vivi, per il supporto a Dolby Vision, HDR e MEMC UHD 60Hz.

Sarai felicissimo perché integra già un decoder per guardare il nuovo digitale terrestre DVB T2 con codec HEVC Main 10.

La vera magia ci sarà però quando prenderai il telecomando in mano e avvierai la sua parte smart: c'è Android 10 TV a bordo, c'è Google Assistant. Ci sono 16GB di storage interno per permetterti di scaricare quello che vuoi. E non solo: c'è un Chromecast integrato! Non devi comprare altro a parte: trasmetti quello che vuoi da PC, smartphone e altri dispositivi, direttamente sulla TV.

Questi sono i Prime Day, quelli mozzafiato. Se Xiaomi ci mette lo zampino, allora gioielli come questi li porti a casa a prezzi normalmente improponibili. Mi Smart TV P1 da 43″ è tua adesso a 369€ con spedizioni rapide e gratis, ma solo se sarai più veloce degli altri.

Le scorte sono ovviamente andate a ruba: un solo televisore, mille possibilità! Cosa chiedere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home