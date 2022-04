Xiaomi Mi Smart Clock: prezzo eccezionale con i Mega Sconti MediaWorld

Uno dei dispositivi che non dovrebbe mai mancare in una casa è lo Xiaomi Mi Smart Clock. Con davvero pochi soldi è in grado di cambiare la vita a chiunque, rendendola ancora più comoda ed efficiente. Inoltre, grazie alle sue molteplici funzioni e allo schermo a colori, può rendere la tua casa domotica.

Approfitta dei Mega Sconti di MediaWorld, l'ultimo volantino valido fino al 10 aprile 2022. Mettilo nel carrello a soli 38,99 euro, invece di 59,99 euro. Si tratta di un'offerta davvero eccezionale. Come rinunciare a questo speciale prodotto? Potrai fartelo consegnare direttamente a casa tua oppure decidere di ritirarlo in negozio gratuitamente.

Xiaomi Mi Smart Clock è la soluzione che cercavi per avere a portata di mano tutte le informazioni e le funzioni necessarie per semplificare le tue azioni quotidiane. Appropriati di questo incredibile regalo confezionato appositamente per te da MediaWorld.

Xiaomi Mi Smart Clock: l'offerta che tutti aspettavano

Prima di iniziare col parlarvi delle funzionalità di questo orologio digitale multi funzione, è bene fare una precisazione sul lato estetico. Sì, perché con Xiaomi Mi Smart Clock, a soli 38,99 euro, invece di 59,99 euro, porterai a casa un articolo di design davvero versatile. Ogni giorno e in ogni momento potrai scegliere per lui un look sempre nuovo. Il suo rivestimento bianco acceso si adatta a qualsiasi ambiente rendendolo ancora più bello. Avrai la possibilità di scegliere tra 10 quadranti differenti in base al tuo stile, umore o arredamento interno.

Inoltre, grazie alle sue funzioni, resterai sempre aggiornato su tutto. A colpo d'occhio potrai vedere le ultime notizie, la borsa, gli appuntamenti della giornata, il meteo e tanto altro. Questo incredibile orologio, con l'aiuto di Google, potrà anche prepararti per andare a dormire e svegliarti al momento giusto. Chi avrebbe mai detto che un assistente personale 24 ore su 24 sarebbe costato così poco! Eccezionale, vero?

La sua compatibilità con Google Assistant permette di gestire Xiaomi Mi Smart Clock solo con l'uso della voce. Pronunciando “Hey Google“, seguito da un comando specifico, potrai scegliere di farti riprodurre la musica preferita, raccontare una barzelletta, dire le previsioni meteo e tanto altro ancora. Ti basterà chiedere a Google per ricevere assistenza su qualsiasi cosa, senza dover muovere un dito.

Tra l'altro, Mi Smart Clock può anche trasformarsi in un centro di controllo per tutti i dispositivi IoT di casa connessi. Potrai controllare qualsiasi cosa, dalle prese intelligenti al purificatore d'aria Xiaomi. Insomma, con un piccolo prezzo avrai accesso a tanta comodità, senza precedenti.

Non perdere l'occasione dei Mega Sconti di MediaWorld. Dì addio allo stress e acquista il tuo nuovo Xiaomi Mi Smart Clock a soli 38,99 euro, invece di 59,99 euro. Renderai la tua vita non solo più efficiente e produttiva, ma anche più comoda e rilassata.