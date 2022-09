Xiaomi Mi Smart Band 7: prezzo in DISCESA su Amazon

Che tu sia un amante dello sport o dello stare bene, hai sicuramente bisogno di uno smartwatch fitness. Beh sappi che è il momento giusto per acquistarne uno dei migliori a un prezzo molto interessante. Se sei veloce potrai mettere nel tuo carrello il bellissimo Xiaomi Mi Smart Band 7 a soli 50,99 euro.

Uno smartwatch pensato per essere portato al polso in ogni momento della giornata, anche mentre stai dormendo. Per questo presenta un design leggero e comodo. Poco invasivo ma dalle grandi prestazioni. Esprime sicuramente il suo pieno potenziale quando fai sport.

Tuttavia non è solo per gli sportivi ma anche per chi desidera tenere sotto controllo il suo stato di salute. Perciò approfitta anche tu dell’offerta di Amazon e acquista Xiaomi Mi Smart Band 7 a soli 50,99 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 7: una marea di modalità

Come dicevamo ciò che salta subito agli occhi sono le 120 modalità sportive professionali tra cui scegliere per allenarsi e stare in forma. Xiaomi Mi Smart Band 7 analizza i dati raccolti durante il tuo allenamento, anche il massimo consumo di ossigeno, così che potrai visualizzarli e capire dove migliorare.

Ha uno schermo intero orbitale AMOLED da 1,62 pollici, dove potrai scegliere tra più di 100 quadranti integrati o se invece preferisci, è possibile personalizzarlo con una tua foto o immagine. Sul tuo smartwatch visualizzerai i passi, la frequenza cardiaca, chiamate, messaggi, notifiche da WatsApp, Telegram o Twitter, oltre ovviamente all’ora.

La batteria dura fino a 14 giorni con una sola ricarica. Può essere ricaricato anche wireless con dispositivi compatibili. È resistente all’acqua fino a 5 ATM ed è compatibile sia per iOS che per Android.

Non lasciarti sfuggire questa occasione. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello il bellissimo Xiaomi Mi Smart Band 7 a soli 50,99 euro.

