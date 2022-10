Xiaomi Mi Smart Band 7, la MIGLIORE smartband economica a prezzo MINI

Xiaomi Mi Smart Band 7, quest’oggi in offerta su eBay, è la prova vivente che una smartband di fascia economica sia assolutamente in grado di reggere il confronto con prodotti ben più costosi e blasonati. Ad appena 49€, infatti, il wearable di Xiaomi ha tutte le carte in regola per assicurarti un’esperienza di utilizzo sempre al top nonostante il prezzo evidentemente super economico.

Realizzata con materiali di buon livello che gli conferiscono un bel design, la smartband monta un ottimo pannello AMOLED da 1.62″ con una perfetta luminosità per un utilizzo senza problemi anche sotto la luce diretta del sole.

La super Mi Smart Band 7 di Xiaomi è in offerta su eBay a prezzo ridicolo

La Mi Smart Band 7 di Xiaomi, inoltre, è perfetta per il tracking dell’attività fisica e non solo: il sensore HR registra costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Impermeabile fino a 50 mentri di profondità, spicca il pieno supporto a più di 110 modalità sport per i tuoi allenamenti in palestra, fino a 14 giorni di autonomia a fronte di una singola ricarica, gestione della salute femminile, monitoraggio della qualità del sonno e molto altro ancora.

Cosa stai aspettando? Questa offerta di eBay è la migliore che ti possa trovare in rete per la straordinaria smartband di Xiaomi: mettila subito nel carrello prima che termini l’occasione.

