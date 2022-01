Xiaomi Mi Smart Band 6: tua SUBITO a prezzo BOMBA

Bella, funzionale ma perfetta sotto ogni aspetto. La Xiaomi Mi Smart Band 6 è uno di quei prodotti che non puoi non volere soprattutto se sei alla ricerca di un prodottino che possa aiutarti a tenere traccia dei tuoi allenamenti e non solo.

In promozione su Amazon è un gioco da ragazzi portartela a casa: conta che con un ribasso del 12% la paghi appena 39.76€ e poi vedi che non te la togli più dal polso.

È persino disponibile per le spedizioni Prime quindi cosa aspetti? Se possiedi l'abbonamento non paghi neanche un euro in più e in uno o due giorni la ricevi.

Xiaomi Mi Smart Band 6: al polso è una meraviglia

Nella categoria dei fitness tracker migliori, quelli prodotti dal colosso orientale non mancano mai. Xiaomi Mi Smart Band 6 è l'ultima ad essere approdata sul mercato e fin dal primo momento ha stupito proprio tutti quanti.

Questa smart band è disponibile in colorazione nera e si adatta perfettamente sia sui polsi maschili che femminili. In particolar modo con le sue dimensioni la indossi praticamente sempre e non ti dà mai fastidio.

Grande innovazione è il display AMOLED che non solo è a colori ma è super luminoso e delle giuste dimensioni per permetterti una lettura agevolata di qualunque tipo di dato. Non solo, anche sotto il sole più luminoso con un'occhiata hai tutto sotto controllo.

Ti basta indossarla per tener sotto controllo l'attività sportiva che pratichi, il tuo stato di salute ma finanche cosa accade sulle tue applicazioni preferite se attivi le notifiche Smart. Acqua? Nessuna paura: è totalmente impermeabile così la sfrutti in qualunque situazione senza aver paura di poterla rovinare, d'altronde con i materiali di cui è costituita è un po' impossibile scalfirla.

Degna di nota anche la batteria che ti regala fino a 15 giorni di autonomia con una sola carica. Eccezionale, vero?

Acquista subito la tua Xiaomi Mi Smart Band 6 su Amazon e vedrai che non potrai pentirtene. La paghi appena 39.76€ grazie al ribasso del 12% ora disponibile.