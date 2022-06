Xiaomi Mi Smart Band 6, l'ottima smartband torna a prezzo REGALO

Sebbene Xiaomi abbia da poco presentato la Mi Smart Band 7, in realtà l’offerta Amazon di oggi sull’ottima Mi Smart Band 6 la rende ancora più interessante di quanto non lo sia anche a prezzo pieno. Con uno sconto del 22%, infatti, hai la possibilità di acquistare una tra le migliori smartband economiche di sempre ad appena 34€.

A questo prezzo troverai nel fitness tracker tutte le funzionalità che ricerchi in un device pensato per tenere traccia di alcuni parametri vitali e delle tue prestazioni fisiche in palestra o all’aperto.

Non farti scappare la Mi Smart Band 6 di Xiaomi in offerta: prendila subito

Dotata di un design sobrio, accattivante e molto comoda da indossare anche durante gli allenamenti più intensivi, la smartband di Xiaomi monta un bel display AMOLED da 1.56 pollici ad altissima risoluzione e con un’ottima illuminazione che ti assicura una buona visibilità anche all’aperto e sotto la luce diretta del sole. Nonostante il prezzo economico, il fitness tracker monta una batteria di lunga durata che ti garantisce fino a 14 giorni di utilizzo con una singola carica.

Inoltre, la Mi Smart Band 6 monta un sensore HR molto preciso in grado di tenere sempre sotto controllo il tuo battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo) e registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2). Dotata del supporto a più di 30 modalità di allenamento per darti l’opportunità di migliorare le tue prestazioni fisiche, la smartband è una delle poche a essere compatibile anche con Amazon Alexa.

L’ottima smartband di Xiaomi è tua ad appena 34€, praticamente un sogno che si realizza se sei alla ricerca di un fitness tracker di qualità e completo di tutto a un prezzo molto economico. Mettila subito nel carrello e preparati per indossarla sempre: tantissime persone l’hanno già acquistata e non ne possono fare più a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.