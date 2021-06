Xiaomi Mi Smart Band 6 è in promozione su Amazon a soli 39,90€. Il prezzo di base viene reso più conveniente da un ribasso del 11% che rende l'acquisto un'occasione unica.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Smart band eccezionale: Xiaomi Mi Smart band 6

Xiaomi Mi Smart Band 6 è una smart band che si riconosce a prima vista. Con il suo design rinnovato include tutto ciò che ci si aspetta da un prodotto del genere. Inoltre nella sua colorazione nera sta bene sia sui polsi maschili che femminili.

Il display è stato ampliato e ora ha un'ampiezza di 1.56 pollici. Il pannello è ovviamente a colori e AMOLED: in questo modo i colori sono vividi e la lettura delle notifiche è facile e istantanea.

Al suo interno sono presenti numerosi sensori. Quelli dedicati al benessere sono in grado di fornire informazioni sulla frequenza cardiaca, sui livelli di ossigeno nel sangue e molto altro ancora.

Le modalità sportive, invece, sono circa una trentina. L'orologio riconosce automaticamente sei di queste azionando direttamente la rilevazione delle performance sportive. Sono poi presenti gli indicatori dei passi, delle distanze percorse e delle calorie bruciate.

L'essere impermeabile fino a 5 ATM è un valore aggiunto che consente di utilizzare la band anche a contatto con l'acqua senza timori.

In più, tra le altre features, sono degni di nota i quadranti personalizzati che consentono di adattare il prodotto ai propri gusti e look. Per non parlare, infine, della possibilità di poter scegliere una foto di sfondo personalizzata.

Xiaomi Mi Smart band 6 è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 39,90€ in colorazione nera. Acquistala oggi e ricevila in appena 48 ore se sei abbonato a Prime. In caso alternativo, le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard.

