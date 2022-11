Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop: aspira, lava e risparmi il 39%

Che offerta spettacolare quella che adesso puoi trovare su Amazon per mettere le mani su un bellissimo robot aspirapolvere che lava anche i pavimenti. Metti subito nel tuo carrello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop a soli 214,99 euro, invece che 349,99 euro.

Con questo sconto pazzesco del 39% risparmi 135 euro, ma cosa ancor più importante rendi semplice e veloce una delle attività più fastidiose di sempre: pulire casa. Mentre tu ti rilassi il piccolo robot va in giro in ogni stanza ad aspirare e lavare i pavimenti in modo silenzioso. S’infila in ogni angolo, mappa tutta la casa è ha una batteria che dura un’eternità. Non perdere questa fantastica offerta. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop: il robot aspirapolvere perfetto

Questo robot può pianificare il percorso in modo intelligente impostando una mappa della stanza in cui si trova. Riconosce in automatico le stanze diverse e pulisce basandosi sul programma che hai impostato in modo specifico e accurato. È dotato di tre modalità di pulizia. Può aspirare e lavare contemporaneamente simulando il lavaggio manuale.

Inoltre puoi anche connetterlo all’app e usare il tuo smartphone per impostare il modo e il momento in cui incomincerà pulire. E se vuoi semplificarti ancora di più la vita hai la possibilità di usare i comandi vocali. Quando la batteria sta per esaurirsi, cosa che accade dopo diverse ore, tornerà in automatico al punto di ricarica e ripartirà a pulire da dove si è interrotto.

Questo è davvero un affare da non perdere. Per evitare che l’offerta finisca e tu rimanga a bocca asciutta, vai subito su Amazon e acquista il tuo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop a soli 214,99 euro, invece che 349,99 euro. Grazie ad Amazon Prime la consegna è gratuita e veloce in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.