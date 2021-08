Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che vi aiuti con le pulizie domestiche? Oggi è arrivato il momento di compiere il giusto acquisto: Xiaomi Mi Robor Vacuum Mop è in offerta su Amazon a soli 217,99 euro. Il ribasso del 13% corrisponde a uno sconto di 32 euro che rende l'occasione ottima. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop: perché sceglierlo

Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua doppia funzione, Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop si distingue dalla spietata concorrenza essendo anche capace di lavare e aspirare le superfici di un'intera abitazione. Dotato di un sistema di navigazione visiva, l'aspirapolvere si destreggia tra gli arredi in maniera ottimale senza incontrare difficoltà. Il suo essere smart, infatti, gli permette di analizzare in tempo reale il contesto in cui si trova per poter pulire sempre al meglio.

Lo chassis è stato equipaggiato da ben 15 sensori diversi che consentono al Mi Robot di analizzare e adattarsi all'ambiente: non sbatte contro i mobili, non cade in caso di scale o rialzi ed evita gli ostacoli impossibili da oltrepassare. I suoi 8 centimetri di altezza, infine, permettono al robot di raggiungere gli angoli più angusti da pulire come, ad esempio, le superfici al di sotto dei mobili.

Degna di nota è il serbatoio dell'acqua che ha una capienza di ben 200 ml, il quale permette di pulire grandi superfici senza dover ricorrere a una seconda ricarica. La fase di lavaggio e aspirazione può essere gestita tranquillamente attraverso l'app Mi Home con cui selezionare le aree della casa da pulire, che tipo di pulizia effettuare e in che modalità operare.

In confezione, infine, è sempre presente la basetta di ricarica del dispositivo. Una volta raggiunto il 15% della batteria, torna automaticamente a ricaricarsi fino all'80% per riprendere in un secondo momento la pulizia laddove era stata interrotta.

Potete acquistare Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop a soli 217,99 euro su Amazon. Acquistatelo oggi e ricevetelo entro 48 ore se possedete un abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home