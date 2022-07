Xiaomi Mi Portable, lo speaker perfetto per l'estate a prezzo RIDICOLO

Stai per partire per le attese e meritate vacanze estive ma non sai come fare a portare i tuoi brani preferiti a mare o in piscina senza rischiare di rovinare il tuo smartphone? Prendi al volo questa offerta eBay per l’ottimo speaker Bluetooth Xiaomi Mi Portable che, grazie alla struttura impermeabile, è sempre pronto a diffondere tutta la musica che vuoi anche a bordo piscina.

Ad appena 31€, infatti, il device del colosso cinese è senza ombra di dubbio uno degli accessori di cui non puoi assolutamente fare a meno per queste vacanze estive e in generale per ascoltare i tuoi artisti preferiti quando sei fuori casa con i tuoi amici.

Lo speaker Bluetooth Xiaomi Mi Portable è in offerta su eBay a un prezzo ridicolo

Pratico, leggero e completamente impermeabile, lo speaker Bluetooth di Xiaomi è stato progettato esclusivamente per soddisfare ogni tua esigenza dandoti la possibilità di ascoltare tutta la musica che vuoi con un audio potente e ben bilanciato. Dotato di un potente speaker da 16W, il device di Xiaomi diffonde un audio ben equilibrato e bilanciato indipendentemente dal tuo genere musicale preferito: le basse frequenze sono cariche e potenti mentre i medi e gli alti sono sempre ben ottimizzati.

Nonostante il prezzo economico, inoltre, lo speaker di Xiaomi dispone anche di un pratico laccio in tessuto industriale che ti permette di agganciarlo rapidamente alla fibbia dello zaino o a un moschettone; puoi portarlo sempre con te senza scendere ad alcun compromesso. Cosa stai aspettando? Acquista subito lo speaker Bluetooth di Xiaomi e preparati a ore e ore di musica a tutto volume per passare un’estate indimenticabile al ritmo dei tuoi brani preferiti.

