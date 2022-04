Xiaomi Mi Note 10 Lite riceve la MIUI 13 con Android 12: le novità

Il team di sviluppo della MIUI di Xiaomi sta avviando il rilascio dell’aggiornamento della MIUI 13 basata su Android 12 per Xiaomi Mi Note 10 Lite. Il device di fascia media, infatti, sta finalmente iniziando a ricevere il nuovo update in Europa con tanto delle patch di sicurezza di febbraio.

In base alle informazioni pubblicate in rete, il device si sta aggiornamento al firmare V13.0.1.0.SFNEUXM con un peso di ben 2.9 GB.

Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna ad Android 12 con la MIUI 13

Ecco il changelog ufficiale dell’aggiornamento:

Sistema: MIUI stabile basta su Android 12 Aggiornamento delle patch di sicurezza di Android a febbraio 2022. Miglioramento della sicurezza del sistema

Altre feature e miglioramenti Novità: ora si possono avviare le applicazioni in modalità finestra flottante direttamente dalla barra laterale Ottimizzazione: migliorata l’accessibilità del supporto all’applicazione Telefono, Orologio e Meteo Ottimizzazione: i nodi delle mappe mentali sono adesso più intuitivi



Gli utenti muniti di Xiaomi Mi Note 10 Lite possono controllare la disponibilità dell’update tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software nelle Impostazioni generali del telefono. Vi ricordiamo che, per questioni di sicurezza, Xiaomi è solita non propagare il nuovo update a tutti i dispositivi compatibili in un colpo solo: in questo modo riduce i problemi legati ad eventuali bug critici sfuggiti durante la fase di test interno.

Per tale motivo, è possibile che bisognerà attendere qualche settimana prima che il nuovo firmware sarà disponibile a tutti.

Le novità più importanti della MIUI 13

Sono quattro le feature della MIUI 13 su cui si basa la personalizzazione Android di Xiaomi:

Smart Balance, per bilanciare automaticamente le prestazioni del device e l’autonomia della batteria;

Focus Algorithms, un nuovo sistema di bilanciamento automatico delle prestazioni in base all’utilizzo del device;

Atomized Memory, per gestire in maniera dinamica la RAM in base alle applicazioni e ai task in esecuzione;

Liquid Storage, un sistema per incrementare le prestazioni in lettura e scrittura fino al 60%.

