Xiaomi: luce smart 3 in 1 a 17€ è da avere assolutamente

Approfitta subito di una mega offerta eBay che ti permette di acquistare una Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2 a soli 17,99 euro. Si tratta di una fantastica luce smart utilissima per la notte, ma con tantissime funzioni che la rendono indispensabile a casa. Tra l’altro con eBay la consegna è gratuita con spedizione veloce entro 3 giorni dall’acquisto.

Questa luce intelligente 3 in 1 serve per illuminare, rilevare movimenti e fare da luce notturna. La gestisci tramite l’app ufficiale che ti permette di attivare la funzione movimento ad ampio raggio. In questo modo lei si accende non appena entri in un luogo buio. Una funzionalità molto utile che fornisce sicurezza in casa e tanta comodità. Il design magnetico ti permette di regolarla come più ti piace con rotazione a 360 gradi.

Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2: molto più di una luce

Illumina la tua vita con Xiaomi Mi Motion-Activated Night Light 2. Grazie al suo basso consumo energetico puoi risparmiare sulla bolletta della luce. Infatti, la sua batteria dura 17 mesi se utilizzata esclusivamente come sensore. Tuttavia, ha anche molte altre funzioni come ad esempio il rilevamento di movimenti per persone e animali.

Inoltre, impostandola a dovere, rileva anche le condizioni di illuminazione ambientale e consente di connettersi a tanti dispositivi intelligenti tramite il gateway Bluetooth. Addirittura, se ti alzi tra mezzanotte e le sette del mattino, la luce notturna nella tua camera da letto rileva il movimento e accende automaticamente la Mi Motion-Activated Night Light 2. Cosa stai aspettando? Acquistala subito a soli 17,99 euro su eBay.

