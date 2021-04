Xiaomi ha recentemente preso d’assalto il settore della telefonia mobile con il lancio di tantissimi nuovi device e pare che molti altri debbano ancora essere svelati. Uno dei prodotti più iconici, tuttavia, è il Mi Mix Fold, il primo pieghevole del brand. Questo segna il ritorno di un gadget all’interno della serie Mi Mix dopo una pausa di due anni. Ora, per inaugurare il debutto del terminale, l’azienda ha svelato un’esclusiva confezione regalo in edizione limitata cha farà felici gli utenti più modaioli.

Xiaomi Mi Mix Fold Armani Edition

L’esclusiva confezione regalo del Mi Mix Fold è composta dalla versione in ceramica del prodotto, da una Mi Band 6 NFC Edition e da un profumo Armani Men. La scatola sarà acquistata in Cina attraverso una lotteria poiché sono disponibili solo 100 unità della suddetta edizione che ha un prezzo al dettaglio di 12.999 yuan (~ $ 1.984 dollari USA). Il prezzo è lo stesso della normale edizione in ceramica del telefono.

Come affermato, ci sono solo 100 pezzi di questo gadget disponibili ma già, al momento della stampa, 9167 persone hanno partecipato all’attività. Il risultato della lotteria sarà annunciato alle 10:00 del 16 aprile.

Lo Xiaomi Mi Mix Fold Ceramic Edition dispone di banchi RAM da ben 16 GB e di memorie da 512 GB. Come il modello normale, questo telefono racchiude un display AMOLED da 6,52 pollici con una risoluzione di 2520 x 840 pixel, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento tattile di 180 Hz. Ha un rapporto di aspetto 27: 9, una luminosità massima di 900 nit e il supporto all’HDR10 +. Il pannello pieghevole principale è un pannello WQHD + OLED da 8,01 pollici con proporzioni 4: 3.

La confezione regalo utilizza ugualmente un design unico. Il motivo della copertina della confezione regalo è composto da più linee ad arco composte da due colori (nero e oro,) che conferiscono un aspetto ancora più premium allo scatolo. Chissà se arriverà mai da noi una versione così…

