Xiaomi Mi Mix 4 ha il suo nome in codice ed è decisamente altisonante: di fatto, il terminale è conosciuto sul web con il moniker “Odin” (Odino, n.d.r.).

Xiaomi Mi Mix 4: cosa sappiamo?

All'inizio di quest'anno, il colosso tecnologico ha rilanciato la serie Mi Mix con il suo primo smartphone pieghevole. Si dice che la società lancerà un altro prodotto facente parte della gamma nella seconda metà del 2021. Il nome in codice di questo terminale è stato ora rivelato da un leaker affidabile.

Il mese scorso, Digital Chat Station ha rivelato che Xiaomi è pronta a lanciare due nuovi device aventi di modello K8 e J18S. Il primo dovrebbe essere un gadget dall'aspetto più tradizionale (Mi Mix 4), mentre il secondo dovrebbe essere un foldable.

A distanza di un mese, l'informatore afferma che il presunto Mi Mix 4 ha il nome in codice Odin. Per chi non lo sapesse, Odino è il re degli dei nella mitologia norrena.

Non è la prima volta che l'OEM utilizza nomi in codice basati su personaggi della mitologia. Il Redmi K40 Gaming Edition si chiamava Ares (il dio del coraggio e della guerra).

Secondo i rapporti precedenti, il cosiddetto Mi Mix 4 sarà il primo telefono del brand con una fotocamera sotto il display, nota anche come UPC (fotocamera sotto il pannello). Si dice che costerà molto più del Mi 11 Ultra, che è lo smartphone tradizionale più costoso dell'azienda mai rilasciato finora. Non di meno, ci sarà a bordo il processore Snapdragon 888+ di Qualcomm di ultima generazione e presenterà soluzioni hardware di punta mai viste prima su un device mobile. Non di meno, il suo comparto fotografico potrebbe essere ancora più esclusivo di quello dell'attuale top di gamma della società.

Cosa ne pensi del prossimo dispositivo premium? Quali sono le caratteristiche che vi aspettate da questo telefono? Fatecelo sapere.

Xiaomi

Smartphone