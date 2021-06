Il produttore cinese Xiaomi rilascerà ufficialmente un nuovo flagship facente parte della serie Mi Mix nel terzo trimestre di quest'anno. Questo è il grande ritorno della line-up dopo un'assenza dal mercato di ben tre anni.

Xiaomi Mi Mix 4 avrà un pannello FullHD

Al momento, la catena di fornitura ha sostanzialmente confermato che l'OEM cinese introdurrà la tecnologia della fotocamera sotto lo schermo per il Mi Mix 4. Questo smartphone diventerà alla fine il primo dispositivo del marchio ad utilizzare una selfiecam sotto lo schermo. L'ultimo rapporto su questo smartphone rivela le specifiche dello schermo. Secondo le indiscrezioni, lo Xiaomi Mi MIX 4 verrà fornito con un display personalizzato da Huaxing Optoelectronics .

Sfortunatamente, questo pannello supporta solo la risoluzione 1080P, ma è inevitabile. Se Xiaomi vuole che l'output della fotocamera sia eccezionale, i dettagli dello schermo devono diminuire.

Tuttavia, ci sono rapporti secondo cui l'attuale tecnologia della fotocamera anteriore sotto lo schermo di Xiaomi sarà pronta per un utilizzo al pari dei competitor. La disposizione dei pixel sviluppata dall'utente ha notevolmente migliorato l'effetto di visualizzazione dell'area della telecamera. Inoltre, anche le prestazioni dell'autoritratto e l'effetto “windows” dello schermo sembrano essere eccezionali.

Lo Xiaomi Mi Mix 4 non comprometterà il suo normale design che abbiamo visto sulla serie originale. Oltre alla tecnologia della fotocamera sotto lo schermo, questo dispositivo sarà dotato di un pannello quad-bezeless. Ciò significa che non ci sarà alcuna cornice su tutti i lati del MIX 4. L'unità sarà di tipo AMOLED e dovrebbe essere di circa 6,67 pollici. Naturalmente, tutti ci aspettiamo che questo smartphone supporti un'elevata frequenza di aggiornamento non inferiore ai 120Hz. Il corpo complessivo è relativamente elegante e bello e supporterà anche l'UWB.

Oltre all'esplorazione dello schermo intero definitivo, Xiaomi Mi Mix 4 sarà il “vero fiore all'occhiello” del brand e avrà anche prestazioni al top. Questo smartphone verrà fornito con il nuovo SoC Snapdragon 888+. Sotto il cofano, ci sarà una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W (mediante cavo). Inoltre, la capacità di ricarica rapida wireless sarà molto elevata (70 W o anche più).

