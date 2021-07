Xiaomi Mi Mix 4 e Honor Magic 3 sono in arrivo ad agosto, secondo le ultime indiscrezioni. I due terminali presenteranno il processore Snapdragon 888+ di Qualcomm e le innovative fotocamere “under display”.

Xiaomi e Honor ci stupiranno, a quanto pare

Una nuova serie di indiscrezioni provenienti da noti blogger di Weibo, un sito Web di microblogging cinese, ha rivelato alcuni dettagli riguardanti l'imminente Xiaomi Mi Mix 4 e Honor Magic 3, che a quanto pare verranno lanciati nell'agosto 2021.

Con Qualcomm che ha recentemente annunciato il suo ultimo chip di fascia alta, lo Snapdragon 888+, vari produttori di smartphone hanno rivelato che l'OEM cinese avrebbe lanciato nuovi telefoni dotati del processore di punta. Apparentemente questo includerà il Mi Mix 4, che secondo quanto riferito arriverà con il nuovo SoC insieme a un display AMOLED che supporta un'elevata frequenza di aggiornamento. Secondo un tipster Weibo @禿然熊猫, il suddetto top di gamma Xiaomi supporterà una ricarica rapida di oltre 100 W e presenterà anche una fotocamera sotto il display nella parte anteriore.

Questo chip si troverà anche nel nuovo Honor Magic 3. L'informatore ha inoltre aggiunto che il device arriverà con una soluzione per fotocamera sotto il display di BOE, mentre il Mi MIX 4 presenterà uno schermo AMOLED per fotocamera sotto il display della cinese Optoelectronics. Questo sarà anche un display iperboloide che ha una dimensione di circa 6,67 pollici e, secondo quanto riferito, supporterebbe anche frequenze di aggiornamento elevate. Inoltre, un altro tipster @数码闲聊站 ha anche affermato che molto probabilmente il pannello presenterà una risoluzione FHD+ e avrà un rapporto schermo/corpo simile a quello del Mi 11 del brand rivale.

Al momento, i dettagli più fini riguardanti entrambi i dispositivi sono attualmente sconosciuti. Tuttavia, alcune di queste perdite sono in linea con alcuni dei nostri rapporti precedenti. In precedenza, avevamo detto che il Mi Mix 4 avrebbe supportato la ricarica rapida da 120 W per la batteria da 5000 mAh e avrebbe presentato una fotocamera sotto il display nella parte anteriore.

Honor

Smartphone