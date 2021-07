Secondo quanto si apprende, lo Xiaomi Mi Mix 4 è appena stato avvistato presso l'ente cinese TENAA. Questo suggerisce un lancio imminente?

Xiaomi Mi Mix 4: cosa sappiamo?

L'OEM cinese dovrebbe annunciare il telefono di punta Mi Mix 4 ad agosto. Rapporti recenti hanno rivelato che il numero di modello M2016118C appartiene al prossimo telefono facente parte della serie Mix. Questo modello è stato recentemente certificato da siti di certificazione cinesi come TENAA e 3C. L'elenco aggiornato del TENAA ora mostra le due varianti del Mi Mix 4 prossimo alla presentazione.

Il sito afferma che il prodotto con numero di serie M2016118C sarà disponibile in due varianti da 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di storage. Sebbene non sia menzionato nell'elenco, il Mi Mix 4 dovrebbe arrivare anche in una iterazione premium con 12 GB di RAM e 512 GB al seguito.

Le voci che circondano il suddetto flagship hanno rivelato che sfoggerà un pannello OLED da 6,6 pollici con bordi curvi. Debutterà come il primo dispositivo dell'azienda con una fotocamera in-display. Lo schermo del Mi Mix 4 offrirà una risoluzione Full HD+ e uno scanner di impronte digitali sullo schermo.

Sotto la scocca troveremo lo Snapdragon 888 o il più veloce chipset Snapdragon 888+. Sarà accompagnato da RAM LPDDR5 uMCP di Micron. L'elenco 3C del telefono ha rivelato che questo potrebbe arrivare con il supporto per la ricarica cablata da 120 W. Si ipotizza che supporti la ricarica wireless da 70 W o 80 W.

Per la fotografia, potrebbe presentare un'unità a tripla lente guidata da un obiettivo Samsung GN1 da 50 megapixel. È probabile che pesi circa 226 grammi. Si ipotizza inoltre che Xiaomi annuncerà i nuovi device facenti parte della serie Mi CC11 insieme al Mi Mix 4 nel corso del prossimo mese.

