Xiaomi Mi LED TV 4A 32" a soli 189 euro è il regalo di Unieuro

Unieuro con le sue ultime offerte sta facendo letteralmente tremare la concorrenza. Non solo è un punto di riferimento per tutti gli amanti dei prodotti hi-tech, ma in questo periodo è un importantissimo catalogo per chi deve ancora acquistare gli ultimi regali di Natale. Con questa offerta poi, Unieuro batte tutti regalando l'insuperabile Xiaomi Mi LED TV 4A 32″ a soli 189 euro, invece di 279,90 euro. Abbondantemente sotto i 200 euro, potete così dire addio all'incubo del nuovo digitale terrestre.

Xiaomi Mi LED TV 4A 32″: ottima smart TV in super sconto da Unieuro

Xiaomi Mi LED TV 4A 32″ ti sorprenderà. Non solo ha tutte le caratteristiche per essere la migliore smart TV in commercio, ma ha molto di più. È la soluzione giusta per chi cerca la tecnologia nascosta in un prodotto di design. E poi si sa, le televisioni sono sempre in bella vista in una casa.

Infatti, è un'opzione ideale da collocare negli spazi piccoli, perfetta per il soggiorno o la camera da letto. Il suo corpo nero retroilluiminato conferisce ancora più eleganza a questa bellissima smart TV che può essere appesa alla parete o appoggiata su qualsiasi superficie grazie alla sua raffinata base.

Approvata ufficialmente da Netflix e Prime Video, garantisce contenuti di altissima qualità in streaming on demand. Inoltre, grazie al telecomando Bluetooth con attivazione vocale, potrai guardare i tuoi programmi preferiti con il solo uso della voce. Xiaomi Mi LED TV 4A 32″ è un Android TV dotato di Google Assistant che aggiunge praticità al suo utilizzo consentendo di eseguire una serie di attività con i comandi vocali.

Il suo processore quadcore a 64 bit rende ancora più veloce qualsiasi elaborazione e lo spazio di archiviazione da 1,5 + 8 GB consente un maggior numero di applicazioni installabili. La doppia decodifica Dolby + DTS ti regala un audio immersivo per godere di un'esperienza super coinvolgente, come se ti trovassi all'interno di ogni scena. Inoltre, amica dell'ambiente, garantisce un risparmio energetico senza eguali.

Aggiungi al carrello di Unieuro questa fantastica Xiaomi Mi LED TV 4A 32″ e approfitta dell'incredibile offerta.