Xiaomi Mi G9 e la casa non è mai stata così pulita

Se sei alla ricerca di un aspirapolvere senza fili non c'è offerta che tenga questa che ho da proporti. In promozione grazie al negozio di Natale di AliExpress trovi Xiaomi Mi G9 a un prezzo eccezionale. Ma la storia non finisce qui dal momento che non solo applichi il coupon del venditore ma ne ho anche io uno esclusivo per te.

Alla fine dei giochi, quindi, hai l'occasione di fare tuo questo gioiellino a soli 160€ che è un prezzo più che eccezionale.

Come fare? Inserisci il codice “TELEFONINOBF18” al momento del pagamento.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e avvengono in soli 7 giorni grazie ai magazzini in Spagna.

Xiaomi Mi G9 per una casa sempre perfetta

Passare l'aspirapolvere è una vera rottura soprattutto se hai ancora uno di quei modelli a traino iper pesanti. Per fortuna Xiaomi arriva in tuo soccorso con questo modello verticale non solo leggero e comodo ma finanche intelligente.

Lo utilizzi con semplicità e non ne rimani mai deluso. Il motore ciclonico unito alla potenza di aspirazione sono due caratteristiche impareggiabile. Infatti è pazzesco ovunque lo provi ed è perfetto anche se hai animali domestici o tappeti in casa. Come mai dico questo? Perché è dotato di una spazzola con sistema antigroviglio che è stata progettata appositamente.

La batteria integrata ti permette di raggiungere i 60 minuti di autonomia, il che è più che eccezionale. In ogni caso puoi acquistarne anche una seconda così quando colleghi il dispositivo alla basetta, ricarichi entrambe in simultanea e le interscambi a seconda delle esigenze.

Acquista subito Xiaomi Mi G9 su AliExpress a soli 160€. Ricordati di attivare sia il coupon del venditore che di utilizzare il nostro codice esclusivo “TELEFONINOBF18” per 15 euro di sconto extra.

Ps:visita il negozio di Natale per trovare altre mille occasioni.