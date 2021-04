Il 6 aprile partirà ufficialmente lo Xiaomi Mi Fan Festival 2021. Un’occasione preziosa che il colosso cinese sfrutta per ringraziare i suoi fedelissimi fan con promozioni esclusive e super interessanti. Ecco le principali.

Xiaomi Mi Fan Festival 2021: le migliori occasioni

Per il secondo anno consecutivo, purtroppo non sarà possibile festeggiare il Festival con un evento fisico. Questo però non impedisce a Xiaomi di celebrarlo con una serie di ghiotte promozioni, ma non solo.

Infatti, la compagnia ha anche avviato diverse campagne online per invitare i Fan a discutere e confrontarsi a riguardo delle loro esperienze con i prodotti del colosso cinese. Non a caso, il tema del Mi Fan Festival 2021 è proprio “Esplora le possibilità”.

Quanto alle occasioni, ecco le principali:

Redmi Note 10 Pro 6/128GB a 269,90€ (invece di 299,90€) dal 6 al 9 aprile su mi.com;

a 269,90€ (invece di 299,90€) dal 6 al 9 aprile su mi.com; Redmi Note 10 4/128GB a 229€ più sorpresa speciale su mi.com e senza regali (ma comunque in sconto) su Amazon, nei Mi Store Italia e nelle principali catene di distribuzione;

a 229€ più sorpresa speciale su mi.com e senza regali (ma comunque in sconto) su Amazon, nei Mi Store Italia e nelle principali catene di distribuzione; Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition 8/128GB dal 6 aprile al super prezzo di 349,90€;

Special Edition 8/128GB dal 6 aprile al super prezzo di 349,90€; Xiaomi Mi 11 Lite, già disponibile in due configurazioni:

6GB+64GB al prezzo di 329,90€ su mi.com, Mi Store Italia e Amazon. In occasione del Mi Fan Festival, questa versione sarà disponibile al prezzo early bird di 299,90€ su mi.com e Amazon;

6GB+128GB al prezzo di 349,90€ in vendita su mi.com, Mi Store Italia e presso le principali catene di distribuzione e operatori telefonici.

Infine, su mistoreitalia.com i fan potranno ottenere un buono dal valore di 5€ da utilizzare su tutti i prodotti ecosystem e uno di 10€ da poter utilizzare su tutti gli smartphone. Entrambi sono cumulabili con le offerte in corso.

Smartphone