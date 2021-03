Xiaomi Mi 11 Lite sbarca ufficialmente in vendita in Italia. Il prezzo di lancio del modello 4G è decisamente interessante, ma l’offerta durerà poco: si parte da 299€.

Xiaomi Mi 11 Lite in vendita in Italia

Lo smartphone, in edizione 4G, sarà in Italia a partire dal primo aprile. Si potrà comprare in due configurazioni di RAM e storage interno: 6/64GB e 6/128GB.

Per quanto riguarda i canali di vendita, sarà possibile acquistare i device online su Mi.com e Amazon e anche offline nei Mi Store Italia. La variante con 128GB di spazio di archiviazione non sarà disponibile su Amazon.

Il prezzo di partenza per Xiaomi Mi 11 Lite 4G con 64GB di storage è di 329,90€. Tuttavia, in occasione del Mi Fan Festival, solo per una manciata di giorni sarà possibile accaparrarsi lo smartphone a 299,90€ su Mi.com e su Amazon.

Su Amazon, il device risulta già disponibile a questo indirizzo, ma non è in sconto e nemmeno venduto e spedito da Amazon: tieni d’occhio l’inserzione a partire da domani.

Notizie anche sul prezzo del modello 5G. Arriverà in un’unica configurazione di memoria (8GB di RAM e 128GB di storage) a un prezzo di 449,90€. Si potrà comprare su Mi.com, nei Mi Store Italia e nei migliori negozio di elettronica e telefonia (tranne Amazon).

Tutti i dettagli tecnici degli smartphone puoi trovarli a questo indirizzo.

Smartphone