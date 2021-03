L’eccezionale, potente e sicuro, Xiaomi Mi Electric Scooter 1S è quanto di meglio tu possa desiderare. Soprattutto, se puoi averlo in gran sconto, allora l’affare è servito! Adesso puoi averlo a 359,99€ da GoGoBest con spedizioni rapide e gratis (corriere UPS da magazzino Europeo!).

Xiaomi Mi Electric scooter a prezzo super

Perché scegliere questo monopattino elettrico e non altri modelli? C’è una marea di ragioni, ma andiamo per ordine.

Innanzitutto è bello, oltre ad essere realizzato con materiali di qualità eccellente. Super leggero, quando non serve puoi piegarlo in due e riporlo senza ingombro, anche nel cofano dell’auto.

Ha una batteria al litio enorme, che ti garantisce fino a 30km di autonomia con una sola ricarica, ma non solo: il dispositivo è in grado di convertire l’energia cinetica in energia elettrica e lo fa in modo super efficace. Questo significa che potrai godere di una durata della batteria ancora più ampia.

Con il potente motore da 500W, puoi raggiungere fino a 25 km/h e puoi farlo in tutta sicurezza. Infatti, ci sono ben tre modalità d’uso: pedonale, standard e sportiva. A ognuna, corrispondono velocità medie differenti: in questo modo, potrai sempre usarlo correttamente, garantendo la tua sicurezza e quella di chi ti sta intorno. Non manca un eccellente sistema di frenata, una faretto anteriore, uno posteriore e parti catarifrangenti per per metterti di essere perfettamente visibile in ogni situazione.

Ovviamente, questo monopattino elettrico di Xiaomi ha un cuore tutto smart: collegalo in Bluetooth allo smartphone e gestiscine ogni aspetto, ma non è tutto. Infatti, oltre all’applicazione, potrai tenere sotto controllo il dispositivo anche sfruttando il bellissimo display integrato direttamente fra i manubri. Un vero e proprio cruscotto, sempre a disposizione, in grado di mostrarti informazioni su: velocità, modalità, batteria, stato di blocco e altre informazioni di guida.

Insomma, un vero e proprio gioiellino di design, è Xiaomi Mi Electric Scooter 1S ed è perfetto per la bella stagione in arrivo. Avere la possibilità di comprarlo a 359,99€ appena, con spedizioni rapide e gratis, è un’occasione da non perdere. Per accaparrartelo subito, approfittando della promozione lampo, tutto quello che devi fare è collegarti a questo indirizzo ed acquistarlo prima che le scorte finiscano.

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite da magazzino europeo, e gestite con corriere UPS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

