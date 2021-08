Il nuovo deposito del marchio indica che i servizi di riparazione Xiaomi Mi Care potrebbero presto arrivare in altri mercati oltre a quello cinese.

Xiaomi Mi Care: anche in Europa e nelle Americhe

È probabile che il servizio Xiaomi Mi Care, lanciato in Cina nel novembre 2020, verrà presto distribuito in Europa e in altri mercati internazionali. Un nuovo deposito del marchio da parte della società in Costa Rica potrebbe indicare che la compagnia cinese stia pianificando di stabilire questi centri di riparazione nel vecchio continente e nelle Americhe.

Ricordiamo che il marchio di smartphone Xiaomi ha visto sbocciare le sue fortune con una quota di mercato sostanziale sia in Cina che all'estero. Ha continuato ad espandersi sin dal 2018, quando la popolare gamma Mi di device economici ha debuttato in Europa, grazie soprattutto all'ottimo rapporto qualità/prezzo competitivo che il brand riesce sempre ad offrire.

Xiaomi Mi Care è un servizio post-vendita online completo, con una garanzia disponibile. Con un piccolo importo aggiuntivo, gli utenti possono assicurare il proprio dispositivo. Nel contratto è anche prevista la copertura per due sostituzioni dello schermo nell'arco di dodici mesi. Si ottiene anche un anno in più di garanzia (3 anni invece di 2 anni) e un buono sconto per sostituire il telefono con un altro modello dopo un anno.

Xiaomi ha visto un aumento fulmineo delle sue fortune a livello globale, probabilmente a causa del suo modello di business unico che l'ha vista stabilire il Mi Care e il centro di esperienza per i servizi post-vendita in tutta la Cina, con piani in corso per aumentare l'operazione ed espandersi in Europa.

Il servizio di assistenza e garanzia è un hub che fornisce soluzioni per una vasta gamma di problemi relativi a riparazioni, assistenza clienti e a tutti gli altri aspetti dell'architettura del servizio Mi. Questa piattaforma aumenta le possibilità che i clienti effettuino acquisti successivi. L'incursione europea del servizio Mi Care avvicinerà l'azienda ai suoi clienti.

