Secondo quanto si apprende, sembra che Xiaomi sia stata la regina indiscussa di questo primo trimestre dell'anno, guidando il settore della telefonia mobile in 12 Paesi del mondo.

Xiaomi: leader in 12 Paesi nel primo trimestre del 2021

Oggi, un funzionario del brand ha annunciato che il marchio è riuscito a guidare il mercato della telefonia mobile in 12 diverse nazioni in tutto il mondo nel primo trimestre di quest'anno. La notizia è stata condivisa oggi su Weibo, il noto sito di microblogging cinese.

Secondo un post rilasciato del presidente del marchio, Lu Weibing, il produttore di smartphone è riuscito a raggiungere il primo posto in 12 paesi nel primo trimestre del 2021. Il dirigente ha persino condiviso un'immagine che mostrava i risultati del gigante tecnologico cinese. Guardando questa foto, si possono osservare le bandiere delle 12 diverse nazioni: Spagna, Russia, Polonia, Bielorussia, Ucraina, Croazia, Lituania, Malesia, India, Nepal, Myanmar e Colombia.

Inoltre, l'azienda ha visto anche una crescita della propria quota di mercato in Europa, con la sua posizione che è salita per la prima volta al secondo posto nel mercato europeo degli smartphone. L'OEM cinese ha guidato il mercato dell'Europa orientale per due trimestri consecutivi, mentre ha continuato a essere il terzo OEM più grande nel mercato dell'Europa occidentale. Tuttavia, è riuscito ad assumere la leadership in Spagna per il quinto trimestre consecutivo.

La crescita di Xiaomi al di fuori del suo paese d'origine può essere attribuita al duplice impegno dell'azienda, che le impone di impegnarsi sia nel mercato interno che in quello internazionale. Nonostante l'epidemia virale che ha ostacolato le spedizioni nel 2020, l'azienda ha comunque registrato un grande successo nel complesso. Non di meno, la società sta impegnandosi a rilasciare brevetti di telefoni innovativi: qualcosa di caldo bolle in pentola. Restate connessi con noi per saperne di più.

