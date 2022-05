Xiaomi Mi Box S, Netflix e non solo in 4K sulla tua TV (49€ su eBay)

Sei pronto a trasformare la tua vecchia TV in un piccolo cinema spendendo appena 49€? L’ottimo Xiaomi Mi Box S è un set top box di ultima generazione che porta tutti i vantaggi di Android TV comodamente a casa a un prezzo molto vantaggioso, merito dello sconto del 15% con cui puoi acquistarla su eBay.

A questo prezzo hai la possibilità di guardare tutti i più recenti contenuti multimediali (film, serie TV, documentari, eccetera) a qualità 4K Ultra HD spendendo una cifra quasi ridicola.

Xiaomi Mi Box S crolla di prezzo su eBay ad appena 49€ con il 15% di sconto

A questo prezzo hai la possibilità di gestire ogni aspetto della tua TV direttamente con la tua voce, tramite il telecomando Bluetooth presente in confezione, grazie al pieno supporto a Google Assistant: ti basta avvicinare il telecomando, impartire un rapido comando e la Mi Box S ti mostra a schermo la risposta corretta in un battito di ciglia.

Xiaomi ha davvero pensato a tutto con questo piccolo accessorio, a partire dalla installazione: ti basta collegarlo alla presa della corrente, inserire il cavo HDMI alla porta della TV e infine collegarlo alla rete Wi-Fi di casa. In appena tre passi hai a portata di mano l’intero catalogo di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube e tantissime altre piattaforma di streaming per guardare tutti gli spettacoli più acclamati e seguire le ultime uscite dei tuoi registi preferiti.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa incredibile occasione e metti subito nel carrello l’ottimo set top box di eBay ad appena 49€ con lo sconto del 15%. Ti arriva a casa in pochissimo tempo e ti basteranno cinque minuti per trasformare il tuo vecchio televisore in un centro multimediale aggiornato, scattante e compatibile con le più importanti piattaforme di streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.