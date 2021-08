Xiaomi Mi Band X sarebbe potuta essere eccezionale, ma è appena emerso che questo wearable non è un vero prodotto destinato all'uso commerciale.

Xiaomi Mi Band X: cosa è successo?

Xiaomi è tra le aziende leader a livello mondiale nella categoria dei dispositivi indossabili e il motivo risiede nell'ottimo serie di fitness tracker Mi Band del marchio. Ogni anno, la società lancia un successore della gamma con alcune nuove entusiasmanti funzionalità, ma mantiene il prezzo basso del modello precedente.

Attualmente, la serie Mi Band è alla sua sesta generazione e l'ultimo prodotto; Mi Band 6 è riuscita a vendere più di un milione di unità in un mese dal lancio. Ora ci sono voci su un nuovo prodotto indossabile della compagnia: la Mi Band X.

Di recente, la questo prodotto è trapelato attraverso una presentazione PPT all'interno dell'azienda, scatenando molti rumors sull'imminente lancio del dispositivo. Tuttavia, Wang Hua del dipartimento delle pubbliche relazioni del gruppo Xiaomi ha chiarito che il PPT è autentico, ma non esiste un gadget come la Mi Band X proveniente dalla compagnia.

Ha aggiunto che la presentazione faceva parte del programma di formazione interna dell'azienda per i nuovi dipendenti e si tratta di un PPT di due anni or sono. Bene, ecco tutto. Mi Band X non è un prodotto reale e quindi non verrà lanciato da Xiaomi.

Il prodotto indossabile è stato trapelato per la prima volta da un utente Weibo @我才是羽度非凡 e ha rivelato che la grande società cineste stesse lavorando su una smartband con un display flessibile capace di girare intorno all'intera circonferenza del dispositivo, senza quindi l'ausilio di cinturino anti-estetico.

Tuttavia, siamo già entusiasti del prossimo prodotto dell'azienda, che probabilmente sarà la Mi Band 7 e potrebbe diventare ufficiale all'inizio del prossimo anno. In tal caso, prevediamo di iniziare a ricevere fughe di notizie e indiscrezioni relative a ciò nei prossimi mesi.

