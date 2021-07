Secondo quanto si apprende, sembra che Xiaomi stia lavorando su una Mi Band X full screen avente uno schermo a 360°. Di fatto, la linea di fitness tracker Mi Band dell'OEM cinese è molto popolare ed è un prodotto best seller grazie alla sua vasta gamma di funzioni e al prezzo super conveniente.

Xiaomi Mi Band X: cosa sappiamo finora?

Ricordiamo infatti che la Mi Band 6, l'ultima versione lanciata quest'anno, ha venduto più di 1 milione di unità in meno di un mese dopo essere stata disponibile per l'acquisto.

Non ci aspettiamo che l'azienda annunci un successore di quest'ultima nel corso dell'anno corrente, ma c'è un'alta probabilità che il produttore cinese stia lavorando su più di una nuova Mi Band. Accanto all'erede della Mi Band 6, un nuovo rapporto ha rivelato che la compagnia cinese sta pianificando il rilascio di una versione prototipale soprannominata Mi Band X che potrebbe avere un display avvolgente a 360 °.

La notizia è apparsa per la prima volta su Weibo grazie ad un utente che si chiama @我才是羽度非凡. Il post ha rivelato che la società sta lavorando su una Mi Band con un display flessibile capace di girare intorno all'intera circonferenza del dispositivo (ergo, del polso) e che non necessita di cinturino. Pensatela come una versione avanzata del Nubia Alpha o del Nubia Watch. La fonte conferma la fuga di notizie con un'immagine che sembra provenire da un evento Xiaomi.

Non sappiamo quando l'OEM di Cupertino annuncerà questo prodotto. Inoltre, non sappiamo se sarà disponibile per l'acquisto o se sarà solo un prodotto concept come il Mi Mix Alpha.

Se lo dovesse rendere disponibile per l'acquisto, ci aspettiamo che sia molto più costoso di qualsiasi tracker di fitness Mi Band mai annunciata finora. Tuttavia, siamo molto curiosi in merito e siamo sicuri che lo siete anche voi. Vi piacerebbe una smartband così?

Xiaomi

Wearable