Xiaomi Mi Band 3 torna in offerta su Amazon a soli 18,90€. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 30% che si traduce in 11,00€ di sconto effettivo. Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Una smart band degna di nota: Xiaomi Mi Band 3

Se sei in cerca di una smart band semplice e funzionale, Xiaomi Mi Band 3 è quello che fa per te. Dalle dimensioni ridotte, perfetta sia per polsi maschili che femminili, questa variante ha un prezzo minimo ma prestazioni ottime.

Disponibile in colorazione nera, la band è dotata di un display touch OLED da 0,78 pollici. Nonostante possa sembrare piccolo, la visione delle informazioni è chiara e nitida. Il peso dell'intero wearable è minimo non provocando alcun fastidio e risultando un valore aggiunto.

Sono diverse le funzioni che può svolgere. Anzitutto presenta un sensore per monitorare la frequenza del battito cardiaco in tempo reale. Da non dimenticare, poi, quello dedicato alle metriche del sonno.

Per quanto riguarda il fitness, invece, è capace di tenere sotto controllo le distanze percorse, i passi effettuati o ancora le calorie bruciate. In sé e per sé non sono presenti delle vere e proprie modalità sportive, quindi è adatto a chi ama fare corse o passeggiate sotto quel punto di vista.

Sono presenti poi le notifiche smart con cui sapere sempre se sono arrivati Messaggi da app, chiamate o SMS senza dover prendere lo smartphone.

La smart band è altresì impermeabile fino a 5 ATM e compatibile con l'applicazione Mi Fit su Android.

Infine, la batteria è degna di annotazione dato che assicura un'autonomia di più di 20 giorni. Per ricaricarlo è sufficiente rimuovere il cinturino e collegare il dispositivo direttamente alla corrente con il cavo fornito in confezione.

Xiaomi Mi Band 3 è disponibile su Amazon a soli 18,99€. Ordinalo oggi e ricevilo a casa in poco tempo scegliendo l'opzione “Consegna più veloce”. In caso contrario la spedizioni è gratuita per i clienti idonei e con modalità presso punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch