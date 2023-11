Xiaomi Mi Band 8: prezzo SHOCK per il Black Friday

Amazon sgancia una bomba clamorosa per il Black Friday perché Xiaomi Mi Band 8, la smart band più amata e ricercata, è disponibile in offerta a soli 33,99 euro. Ti consigliamo di affrettarti perché sta veramente andando a ruba: nel frattempo, leggi pure di seguito cosa ti permetterà di fare.

Xiaomi Mi Band 8 in offerta Black Friday

Il display AMOLED da 1,62” offre un’esperienza visiva eccezionale, con una frequenza di aggiornamento fino a 60Hz per un’interazione ultra-smooth. Oltre 200 quadranti alla moda sono disponibili, permettendoti di personalizzare il tuo smartwatch per adattarlo al tuo stile e ispirare il tuo outfit.

Con oltre 150 modalità sportive, Xiaomi Mi Band 8 è il tuo compagno ideale per ogni attività, dal nuoto alla corsa e molto altro. Il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione e della saturazione dell’ossigeno nel sangue avviene in tempo reale, garantendo che tu possa tenere sotto controllo la tua salute in ogni momento.

La durata della batteria è eccezionale, con una ricarica veloce che garantisce fino a 16 giorni di utilizzo continuo. Anche la modalità AOD (Always On Display) è supportata fino a 6 giorni, offrendo una flessibilità senza precedenti.

Xiaomi Mi Band 8 non si ferma qui: monitora anche il sonno, supporta la gestione della salute delle donne e offre funzioni aggiuntive come sveglia, meteo e promemoria, rendendo la tua vita quotidiana più comoda e organizzata.

Non aspettare, approfitta subito dell’offerta Black Friday e acquista Xiaomi Mi Band 8 a soli 33,99 euro. Affidabilità, stile e tecnologia avanzata si fondono in un unico dispositivo indossabile, pronto a migliorare il tuo stile di vita in modo smart e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.